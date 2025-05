Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Korntal-Münchingen in der Unwetter-Nacht: Nachdem ein Blitz in den Dachstuhl einschlug, konnten sie das Haus noch verlassen.

Vermutlich ein Blitzeinschlag hat den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht zu Sonntag in Brand gesetzt. Laut Polizei konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner noch selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Mehrere Löschtrupps - Drehleiter eingesetzt

Bis die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr im Ortsteil Korntal eintrafen, habe sich das Feuer bereits weit in den Dachstuhl gefressen. Wegen des gleichzeitigen Starkregens sahen sich die Einsatzkräfte den Angaben nach zudem mit starker Rauchentwicklung konfrontiert.

Unter Einsatz einer Drehleiter und mit mehreren Trupps gleichzeitig sei dann mit dem Löschen begonnen worden. Die Polizei vermutet einen Blitzeinschag als Ursache für den Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hätten noch rechtzeitig das Haus verlassen können, so ein Polizeisprecher.

Haus in Korntal ist unbewohnbar

Der entstandene Schaden werde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach dem Löschen habe die Feuerwehr noch das Dach abgedeckt, um die letzten Glutnester zu finden. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar, die Bewohner und Bewohnerinnen kamen anderweitig unter, so der Sprecher.

Balkonbrand in Aichtal: Ein Mann leicht verletzt

In Aichtal (Kreis Esslingen) hat es am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Den Angaben nach versuchte der 34-jährige Bewohner der Wohnung noch selbst, den Brand zu löschen. Das missglückte aber, sodass sich der Brand auf den darüberliegenden Balkon ausbreitete, so die Polizei.

Die dann gerufene Feuerwehr aus Aichtal und Filderstadt habe das Feuer schließlich löschen können. Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, der Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.