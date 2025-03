Im Bereich des Gebhard‐Müller‐Platzes kommt es in Stuttgart von Freitagabend bis Montagfrüh zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund sind S-21-Bauarbeiten und die Sanierung der B14.

In Stuttgart kommt es am Wochenende um den Gebhard‐Müller‐Platz zu Behinderungen. Das teilte die Stadt mit. Grund sind Bauarbeiten im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21. Zudem erhält die B14 (Willy‐Brandt‐Straße) teilweise eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten finden in der Zeit zwischen Freitag um 19 Uhr und Montagmorgen um 5 Uhr statt. Da es in dem Bereich viel Durchgangsverkehr gibt und die Sperrung schwer zu umfahren ist, wird es wohl zu Stau kommen. In Gegenrichtung soll es keine Verkehrsbehinderungen geben.

Tunnel wegen Bauarbeiten für Stuttgart 21 halbseitig gesperrt

Das größte Nadelöhr entsteht durch die einseitige Sperrung der Unterfahrung des Gebhard‐Müller‐Platzes in Fahrtrichtung Neckartor/Bad Cannstatt. Der Verkehr durch den B-14-Tunnel muss deshalb oberirdisch und einspurig über den Gebhard‐Müller‐Platz selbst geführt werden. In dem Bereich ist Vorsicht geboten, da sich dort die Verkehrsführung schon oft geändert hat seit Baubeginn des neuen Tiefbahnhofs. Und auch bei offenem Tunnel staut sich an der Kreuzung oft der Verkehr.

Geänderte Verkehrsführung im Bereich des Gebhard‐Müller‐Platzes

Hinzu kommt, dass die rechte äußere Fahrspur der Willy‐Brandt‐Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt auf Höhe der Hausnummern 28 und 30 erneuert wird. Deshalb kann der Stadt zufolge die Straße in diesem Bereich einseitig nicht befahren werden. Wer aus der Richtung Charlottenplatz kommt, der kann den Gebhard‐Müller‐Platz nur oberirdisch überqueren. Autofahrer werden einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.