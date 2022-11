Unterernährte Tiere in Remseck entdeckt

Ein Schafhalter aus Remseck ist vom Ludwigsburger Veterinäramt kontrolliert worden. Die Beamten haben unterernährte Tiere entdeckt und sie in einem Tierheim untergebracht.

Das Veterinäramt des Landkreises Ludwigsburg hat bei einer unangekündigten Kontrolle in dieser Woche in einer Schafhaltung in Remseck (Kreis Ludwigsburg) abgemagerte Tiere entdeckt. Die Tiere wurden in ein Tierheim in Ludwigsburg gebracht.

Unterernährte Schafe und Lämmer

Nach Angaben der Behörde waren sechs Schafe und drei Lämmer in einem sehr schlechten Ernährungszustand. Die Untersuchung eines verendeten Schafs ergab, dass das Tier hochgradig abgemagert und fehlernährt gewesen war. Auch die anderen Tiere des Betriebes wurden untersucht. Bis auf eine Augenentzündung bei einer Ziege gab es aber keine Beanstandungen. Das Veterinäramt des Kreis Ludwigsburg prüft nun, welche Maßnahmen gegen den Tierhalter eingeleitet werden.