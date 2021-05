Nach den lebensgefährlichen Attacken auf zwei Männer in Unterensingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei in der Nacht den mutmaßlichen Täter im Raum Stuttgart gefasst. Nähere Angaben dazu will die Polizei im Lauf des Tages machen. Der 31-Jährige steht im Verdacht, am Freitagabend in Unterensingen zunächst mit dem Vater seiner Freundin gestritten und ihn später bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt zu haben. Danach soll er aus dem Haus geflüchtet sein, wo er auf einen anderen Mann traf. Auch diesem soll er lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Beide Opfer kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.