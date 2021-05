Er soll zwei Menschen in Unterensingen (Kreis Esslingen) lebensgefährlich verletzt haben - inzwischen sitzt der 31 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Nach dem Tatverdächtigen war seit Freitagabend gefahndet worden. Am Montagabend sei er in Stuttgart-Plieningen widerstandslos festgenommen worden, heißt es in der Mitteilung. Er habe sich zuvor selbst bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat dauern an. Der 31-Jährige wird dringend verdächtigt, am Freitagabend den 73 Jahre alten Vater seiner Lebensgefährtin und anschließend einen 48 Jahre alten unbeteiligten Mann jeweils lebensgefährlich verletzt zu haben.