Stuttgart-Heslach: Brand in Waldgebiet

Durch ein unkontrolliertes Lagerfeuer sind am Freitagabend in einem Waldgebiet in Stuttgart-Heslach eine Grünfläche von etwa 40 Quadratmetern und ein Baum in Brand geraten.

Mehrere Anrufer hatten am Freitagabend über Notruf bei Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung in einem Waldgebiet in Stuttgart-Heslach gemeldet. Die genaue Brandstelle konnte zunächst nicht ausgemacht werden. Durch einen Polizeihubschrauber wurden die Einsatzkräfte dann aber schnell zur Brandstelle im Bereich Vogelrainklinge geführt, so die Feuerwehr Stuttgart. Am späten Abend war der Brand dann unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zum Brandverursacher dauern an. Glutnester im Boden Zur Brandbekämpfung wurden vier spezielle Löschrucksäcke und zwei Löschrohre eingesetzt, die besonders für die Waldbrandbekämpfung vorgesehen sind. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig, so die Feuerwehr, da der Boden zum Teil aufgebrochen werden musste, um letzte Glutnester zu löschen. Die Feuerwehr Stuttgart gibt die folgenden Sicherheitshinweise • Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.

• Feuermachen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Aufgrund der hohen Brandgefahr sind bis auf weiteres alle Feuerstellen im Stadtgebiet Stuttgart gesperrt!

• Das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten ist nicht gestattet.