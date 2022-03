Universität Hohenheim: Weniger tote Insekten durch innovative Mähtechnik

per Mail teilen

Innovationen bei der Mähtechnik könnten im Kampf gegen das Insektensterben helfen. Forscher der Universitäten Stuttgart-Hohenheim und Tübingen untersuchten eine insektenfreundliche Mähtechnik, etwa für Grünflächen an Straßen. Durch herkömmliche Mähtechnik würden zwischen 29 und 87 Prozent der Insekten und Spinnen getötet, teilte die Uni Hohenheim am Montag mit. Die Biologen untersuchten eine neue Generation von Mähköpfen, die Insekten und Spinnen nicht einsaugen. Das Ergebnis: Der Schwund habe sich reduziert und sei bei der Hälfte der Insektengruppen und bei Spinnen nicht mehr nachweisbar gewesen, heißt es in der Studie. Grünstreifen entlang von Straßen dienen auch als Korridore zur Vernetzung von Insektenpopulationen.