Studie der Uni Hohenheim: Drei Viertel lehnen Querdenken-Bewegung ab

Nur eine Minderheit in der Gesellschaft hat Verständnis für die Corona- und System-kritische Querdenken-Bewegung. Das geht aus einer Studie der Universität Hohenheim hervor, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Die Forscher der Universität Hohenheim haben eine repräsentative Online-Befragung unter gut 2.000 Internetnutzern durchgeführt. Von den Befragten äußerten zwölf Prozent Verständnis für die Querdenken-Bewegung, rund drei Viertel stehen ihr ablehnend gegenüber. Die Studie stellte fest, dass sich die befragten Querdenken-Sympathisanten eher dem rechten politischen Spektrum wie der AfD zuordnen, das deutsche Gesellschafts- und Politiksystem für ungerecht halten und ihre wirtschaftliche Zukunft bedroht sehen. Zudem informieren sie sich deutlich stärker in sozialen Medien als andere Internetnutzer.