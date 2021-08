Die Polizei hat in Stuttgart-Zuffenhausen auf der B10/B27 kiloweise ungekühlte Lebensmittel in einem Kleintransporter sichergestellt. Der Fahrer hatte größere Mengen Fleisch, Wurst, Käse und Joghurt am Mittwoch wohl über Stunden ohne Kühlung transportiert, sodass die Lebensmittel vernichtet werden mussten, so die Polizei. Zudem sei der Fahrer ohne Papiere und mit mangelhaften Reifen unterwegs gewesen. Er muss mit gleich mehreren Anzeigen rechnen.