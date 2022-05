Viereichenhau-Tunnel: Auto schanzt, drei Männer verletzen sich schwer

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall haben sich drei junge Männer in der Nacht teilweise lebensgefährlich verletzt. Nach dem Unglück in der Nähe des Viereichenhau-Tunnels brachten Rettungskräfte sie in eine Klinik. Die Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren schanzten laut Polizei mit ihrem Auto über eine Verkehrsinsel zwischen diesem und dem Heslacher Tunnel. Wie es dazu gekommen ist, weiß die Polizei noch nicht. Das Auto überschlug sich und kam im Einfahrtsbereich des Veiereichenhau-Tunnels zum Stehen. Alle drei verletzten sich schwer, zwei von ihnen lebensgefährlich. Zu dem Unfall kam es demnach kurz nach Mitternacht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 20.000 Euro.