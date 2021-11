Auto stößt mit Stadtbahn zusammen - vier Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Stadtbahn in Stuttgart sind alle vier Insassen des Wagens am Samstag leicht verletzt worden: der 36-jährige Fahrer, seine zwei Jahre ältere Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer vermutlich an einer Kreuzung trotz Verbots nach links abgebogen. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Stadtbahn der Linie U4, die in die gleiche Richtung fuhr. Der 22-jährige Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Schienenverkehr war für etwa eineinhalb Stunden eingestellt.