In Notzingen hat ein Auto zwei Fußgänger erfasst. Der Fahrer soll in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein. Laut Polizei besteht keine weitere Gefahr.

Ein Fahrer hat in Notzingen (Kreis Esslingen) zwei Fußgänger mit einem Auto erfasst. Beide Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Fahrer in einem psychischen Ausnahmezustand. Es bestehe keine weitere Gefahr für die Bewohner. Sein Wagen habe auch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Keine weitere Gefahr in Notzingen

Der Fahrer musste in Notzingen festgehalten werden und wurde anschließend in ärztliche Behandlung gebracht. Bei dem Unfall handele es sich nicht um eine Amokfahrt, so die Polizei. Die Hintergründe zu den Beteiligten oder zum Hergang sind bislang unklar. Die Einsatzkräfte vor Ort müssten erst einmal ermitteln, hieß es.