Die Polizei vermutet, dass der Fahrer an einem Rennen teilnahm, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Unfallspur zog sich fast 200 Meter lang.

Laut Polizei fuhr ein 24-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart-Feuerbach auf der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen. Offenbar war der Mann deutlich zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Insassen nur leicht verletzt

Zunächst soll das Fahrzeug an den Bordstein geraten sein, woraufhin der Fahrer die Kontrolle verlor. Rund 25 Meter weit soll er daraufhin an einer Tunneleinfassung entlanggeschliffen sein. Hierbei riss er eine Entfluchtungsampel ab, die er weitere 90 Meter hinter sich herzog.

Der Fahrer und die 32-, sowie 33-jährigen Mitfahrer seien nur leicht verletzt worden. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall jedoch vollständig zerstört.

Polizei vermutet Straßenrennen

Zur Unfallaufnahme und um die Trümmer zu beseitigen, wurde die Fahrbahn vier Stunden lang vollständig gesperrt. Nun ermittelt die Polizei gegen den 24-Jährigen. Sie vermutet, dass er an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen hatte, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.