Ein Motorradfahrer ist am Sonntag nördlich von Ludwigsburg gestürzt, während ihm ein Linienbus entgegenkam. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar.

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmittag auf der L1100 im Kreis Ludwigsburg gestürzt, gegen einen Bus geprallt und dabei ums Leben gekommen. Er habe zwischen Großbottwar und Oberstenfeld die Kontrolle über sein Krad verloren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mit. Fahrer und Maschine rutschten demnach gegen einen Linienbus im Gegenverkehr. "Das Motorrad verkantete unter dem Bus und geriet in Brand", teilte die Polizei weiter mit.

Notfallseelsorger betreut Busfahrer und Fahrgäste

Der Busfahrer und die elf Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt. Ein Notfallseelsorger habe sie an der Unfallstelle betreut.

Warum der Biker stürzte, sei bisher noch unklar, so die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn sei ein Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

L1100 voll gesperrt

Am Motorrad entstand demnach Totalschaden in Höhe von 18.000 Euro, am Linienbus in Höhe von 2.000 Euro. Einen größeren Schaden an dem Bus habe die Feuerwehr verhindert. Die L1100 wurde zwischen Großbottwar und Sauserhof für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.