Schwerer Unfall auf der A81 mit vier Lastwagen

Bei einem Unfall auf der Autobahn A81 im Kreis Ludwigsburg wurden zwei Menschen verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzugs hatte am Donnerstagnachmittag ein Stauende übersehen und war ungebremst mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der stehende Laster nach rechts geschoben, streifte einen vor ihm stehenden Lkw und schob diesen auf einen weiteren Sattelzug. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste befreit werden und kam anschließend ins Krankenhaus. Der Fahrer des stehenden Lasters wurde leicht verletzt. Durch den Unfall kam es zu mehr als zehn Kilometern Rückstau. Die Bergungsarbeiten waren laut Polizei um 20:30 Uhr beendet. An den vier am Unfall beteiligten Lastwagen entstand ein Sachschaden von etwa 220.000 Euro.