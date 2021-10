Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

per Mail teilen

Bei einem Unfall am frühen Mittwochmorgen in Süßen (Kreis Göppingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen war bei der Anfahrt zu einem Blaulicht-Einsatz mit einem dreirädrigen Lastenfahrzeug, einer sogenannten Ape, zusammengestoßen. Zu dem Unfall war es gekommen, als der 69-jährige Lenker der Ape sein Gefährt auf der Straße wenden wollte und dabei den von hinten kommenden Rettungswagen übersah. Die beiden 29- und 26-jährigen Insassen des Rettungswagens sowie der Senior mussten von einem weiteren Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen der Polizei zufolge rund 70.000 Euro. Die Hauptstraße in Süßen war nach dem Unfall zeitweise vollgesperrt.