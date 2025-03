per Mail teilen

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Auto auf der B27 in Ludwigsburg sind fünf Personen verletzt worden. Die Ermittlungen und Aufräumarbeiten vor Ort dauern an.

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen an einer Kreuzung der B27 in Ludwigsburg sind am Dienstagvormittag fünf Personen verletzt worden. Der Rettungsdienst war gerade auf einer Einsatzfahrt und kam aus Fahrtrichtung Bietigheim. Mit Blaulicht ist das Fahrzeug wohl über eine rote Ampel auf Höhe Einmündung Markgröninger Straße gefahren. Dort kam es zur Kollision mit einem Auto.

B27 nach Unfall gesperrt

Der Rettungswagen kippte durch den Zusammenstoß um und landete auf der Seite. Ein anderes Rettungsteam brachte die insgesamt fünf Leichtverletzten in eine Klinik. Die B27 musste nach dem Unfall gesperrt und gereinigt werden. Wann die Straße stadteinwärts wieder freigegeben ist, ist derzeit noch unklar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert