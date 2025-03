Die Polizei vermutet, dass an dem mutmaßlichen illegalen Autorennen am Donnerstag in Ludwigsburg ein drittes Fahrzeug beteiligt war. Bei dem folgenden Unfall waren zwei Frauen gestorben.

An dem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg vergangenen Donnerstag, das einen Unfall mit zwei Toten zur Folge hatte, war womöglich ein drittes Fahrzeug beteiligt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben deshalb am Mittwochnachmittag erneut Zeugen und Zeuginnen aufgerufen, sich zu melden. Dabei sei es von Bedeutung, "ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug aufgefallen ist, das hinter den S-Klassen fuhr, um den nachfolgenden Verkehr abzuschirmen", schreibt die Polizei in der Mitteilung.

Mutmaßlicher Verursacher des Unfalls war schon polizeibekannt

Wie die Ermittlungen bisher ergaben, war eines der beiden an dem mutmaßlichen Rennen beteiligten Fahrzeuge mit dem Auto zweier unbeteiligter Frauen zusammengestoßen. Dieses wurde zwischen Bäumen eingeklemmt. Die 23-jährige Fahrerin und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch am Unfallort.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 32-jähriger Mann, kam wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige war bereits polizeilich bekannt. Er soll unter anderem mehrere Straßenverkehrsdelikte begangen haben, das bestätigte die Polizei dem SWR.

Zweiter Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Ein zweiter Mann, der möglicherweise das zweite am mutmaßlichen Rennen beteiligte Auto gesteuert hat, ist laut einem Polizeisprecher weiter auf freiem Fuß. Er war zunächst flüchtig, lediglich sein abgestelltes Auto konnte die Polizei noch am Unfalltag sicherstellen. Die Polizei hatte den Mann wenige Tage nach dem Unfall ausfindig gemacht. Gegen ihn liegt bislang kein Haftbefehl vor.

Nun will die Ermittlungsgruppe "Urban" die Minuten vor dem Unfall genau rekonstruieren. Deshalb gab es nun den erneuten Zeugenaufruf. Bei den zwei beteiligten Autos handele es sich um hoch motorisierte schwarze Mercedes-Limousinen, teilten die Ermittler mit. Diese und eventuell auch jenes dritte Fahrzeug waren am vergangenen Donnerstag um 19:55 Uhr in Ludwigsburg auf der B27 (Stuttgarter Straße) auf Höhe des Forums über die Friedrich- und die Keplerstraße bis zur Unfallstelle in der Schwieberdinger Straße unterwegs.