Eine 26-Jährige hat laut Polizei am späten Samstagabend in Ludwigsburg zwölf Autos und eine Hauswand mit ihrem Fahrzeug beschädigt. Die Fahrt endete in einer Baugrube.

In Ludwigsburg hat sich am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte eine 26 Jahre alte Autofahrerin, die vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, zunächst in der Bahnhofstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Führerschein der 26-Jährigen wurde beschlagnahmt Anschließend habe sie ihre Fahrt fortgesetzt und dabei weitere geparkte Autos sowie eine Hauswand beschädigt. Den Angaben zufolge fuhr die 26-Jährige danach in eine Baustelle und landete in einer Baugrube. Ihr Auto musste laut Polizei zunächst von der Feuerwehr gesichert und schließlich abgeschleppt werden. Die Fahrerin habe sich wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss einer Blutentnahme unterziehen müssen. Den Angaben zufolge wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Es sei ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstanden.