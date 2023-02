Lastwagen brennt auf B14 bei Waiblingen vollständig aus

Ein lichterloh brennender Lastwagen auf der Bundesstraße bei Waiblingen hat am Mittwochvormittag die Feuerwehr beschäftigt. Die B14 war zeitweise voll gesperrt.

Der Unfall mit dem brennden Lastwagen hatte sich auf der B14 zwischen dem Teiler B14/B29 und der Ausfahrt Waiblingen-Süd (Rems-Murr-Kreis) ereignet, so die Polizei. Der Lastwagenfahrer hatte demnach zuvor angehalten, weil sämtliche Kontrollleuchten an seinem Fahrzeug angegangen waren. Als er ausstieg, brannte der Lkw bereits. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug komplett in Flammen.

Lkw-Fahrer bleibt unverletzt - Brandursache unklar

Die B14 in Richtung Stuttgart wurde laut Polizei zunächst voll gesperrt, im weiteren Verlauf wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Löscharbeiten dauerten am späten Vormittag noch an. Der Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Was der Lastwagen geladen hatte und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.