Lichtenwald-Thomashardt: Autofahrt endet im Garten

Im Kreis Esslingen ist ein Mann von der Straße abgekommen. Erst an einer Hauswand kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Am Samstagnachmittag ist der 22-jährige Fahrer von der Straße abgekommen. Der Mann fuhr über einen Mauervorsprung durch den Garten und prallte gegen die Hauswand. Das sagte eine Sprecherin der Reutlinger Polizei dem SWR. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen.

Der Garten des Hauses wurde durch den Unfall zerstört. 7aktuell

Das betroffene Haus in Lichtenwald-Thomashardt (Kreis Esslingen) ist kunstvoll verziert. Bunte Frösche und Eidechsen hängen an der Wand, im Garten stecken Skulpturen im Gras. Und mittendrin steht nun ein graues Auto, die Front zerstört, die Windschutzscheibe zersplittert.

Das Haus ist laut Polizei zwar beschädigt, aber weiterhin normal bewohnbar. 7aktuell

Unfallursache noch unklar

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Haus ist, wird derzeit ermittelt. Laut Polizei ist es aber bewohnbar, Einsturzgefahr besteht nicht. Wie es zu dem Unfall kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen dazu laufen.