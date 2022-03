per Mail teilen

Bei einem Unfall in der B14-Unterführung am Stuttgarter Charlottenplatz ist am Sonntagabend ein 78-Jähriger schwer und seine 73-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Wohl aus medizinischen Gründen war der Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er schrammte die Tunnelwand, stieß mit einem parallel fahrenden Auto zusammen und schanzte dann über den Mittelstreifen. Erst die Tunnelwand auf der anderen Fahrbahnseite stoppte das Auto.