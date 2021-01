Bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn im Kreis Ludwigsburg ist ein 56-Jähriger tödlich verletzt worden. Die Strecke musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden.

Auf einer Landstraße zwischen Großbottwar und Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) sind am Samstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein 56-Jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und starb kurz darauf in einer Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Wagen saßen zudem vier junge Frauen, darunter die Tochter des Mannes. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Der 56-Jährige war laut Polizei mit seinem Auto auf der regennassen Landstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Wagen einer 31-Jährigen zusammen. Die Frau und ihr zweijähriger Sohn wurden leicht verletzt. Sie kamen ebenfalls in eine Klinik.

Landstraße stundenlang gesperrt

Die Feuerwehr war mit 43 Kräften vor Ort. Zudem waren sieben Rettungswagen und drei Notärzte im Einsatz. Die Landstraße war nach dem Unfall für etwa fünf Stunden komplett gesperrt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.