Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße im Kreis Esslingen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße im Kreis Esslingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter Fahrer geriet dabei auf die Gegenfahrbahn.

Am Samstag ist es gegen 5:00 Uhr auf der B312 bei Aichtal (Landkreis Esslingen), zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Fahrer war mit seinem PKW in Richtung Stuttgart unterwegs. Laut Angaben der Polizei stand er unter Alkoholeinfluss. Auf Höhe der Ausfahrt Aichtal-Süd geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW, den eine 22-jährige Frau steuerte. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in angrenzende Kliniken gebracht.

Führerschein des alkoholisierten Fahrers eingezogen

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls, war die B312 komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des alkoholisierten Fahrers wurde einbehalten. Die Verkehrspolizei in Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.