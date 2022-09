Senior am Steuer

Ein 91-Jähriger ist mit seinem Auto in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) rückwärts in den Zugang einer Unterführung gefahren. Sein Wagen kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall war am Dienstagvormittag ein Senior rückwärts mit hoher Geschwindigkeit in den Zugangsbereich der Freiberger Bahnhofsunterführung hineingefahren. Der Wagen blieb laut Polizei an einem Geländer hängen. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt - er konnte noch aus seinem Auto aussteigen. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr barg das Auto. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.