Radfahrer stirbt bei Unfall in Schwieberdingen - Polizei braucht Hilfe

Nach dem tödlichen Unfall eines Radfahrers in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist die Identität des Unfallopfers noch immer unklar, weshalb die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bittet. Sie schätzt das Alter des Mannes auf 40 Jahre, er ist 1,80 Meter groß und hager. Er war mit einem gestreiften T-Shirt, dunkelblauen Jeans und blauen Trekkingschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigsburg entgegen. Der Radfahrer war demnach am späten Dienstagvormittag in Schwieberdingen vom Vöhringer Weg in Richtung Landstraße 1141 unterwegs. Er sei wohl aus bisher unbekannten Gründen gefallen und auf dem Feldweg gestorben. Eine Zeugin fand ihn und verständigte den Rettungsdienst.