Das eCall Notrufsystem eines Autos hat nach einem Unfall automatisch die 112 gewählt und die Rettungskräfte alarmiert. Sie versorgten den bewusstlosen und schwer verletzten Fahrer.

Das automatische Notrufsystem eines Autos hat Rettungskräfte zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten in Ehningen (Kreis Böblingen) geführt. Der 33-Jährige war am Sonntag mit seinem Wagen gegen zwei Straßenlaternen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich das Auto, rutschte über Verkehrsinseln und prallte dann gegen eine Werbetafel. Daraufhin wurde das sogenannte eCall System ausgelöst und alarmierte so die Einsatzkräfte.

Der Autofahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 40.000 Euro.

eCall überträgt wichtige Informationen an Rettungsdienst

eCall nutzt den Mobilfunk und die Satellitenortung, um den Notruf 112 zu wählen, wie der ADAC schreibt. Es überträgt demnach unter anderem Informationen zum Unfallort, die Anzahl der Passagiere und den Grund, warum es aktiviert wurde. Das Notrufsystem wird entweder beim Auslösen der Airbags in Gang gesetzt oder per SOS-Notruf-Knopf. Das System ist bei Neuwagen Pflicht.