Auf einer Landstraße bei Donzdorf (Kreis Göppingen) ist am Sonntagnachmittag ein 24-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte er ein Stauende übersehen und war auf ein Auto aufgefahren. Durch den Aufprall wurde er auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegen kommenden Auto zusammenstieß. Der 24-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.