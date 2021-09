Autofahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn 81

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 ist am Montag ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost. Der 52 Jahre Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hatte ungebremst einen Zaun durchbrochen, so die Polizei. Dann sei das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, habe sich mehrfach überschlagen und sei auf der Fahrerseite liegen geblieben. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Die Ursache für den Unfall war zunächst noch unklar. Um das Fahrzeug zu bergen, wurden mehrere Fahrstreifen gesperrt. Im Stau kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Verletzt wurde dabei niemand.