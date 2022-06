Zwei Verletzte nach Unfall auf Landstraße

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagabend eine 64-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei offenbar beim Abbiegen eine rote Ampel missachtet. In Folge kollidierten die Autos der beiden Unfallbeteiligten auf der Kreuzung. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Laut Polizei entstand ein Schaden von 50.000 Euro, die Unfallstelle war bis kurz vor Mitternacht gesperrt.