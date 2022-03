Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf Stauende

per Mail teilen

Bei einem Auffahrunfall auf ein Stauende sind am Sonntagabend auf der A8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen) vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 27-Jähriger mit seinem Auto ungebremst auf einen stehenden Pkw geprallt. Dieser sei auf ein weiteres Auto geschoben worden. Der Wagen des Auffahrenden habe sich überschlagen und sei auf der Seite zum Liegen gekommen. Laut Polizei wurde der Fahrer nur leicht verletzt, ebenso wie die Insassen des angefahrenen Autos, unter ihnen ein vier Monate altes Baby. Die Verletzten seien zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gekommen. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Wegen der Sperrung der Unfallstelle bildete sich in Richtung Karlsruhe ein drei Kilometer langer Stau.