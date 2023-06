Ein 84 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Althütte (Rems-Murr-Kreis) gestorben. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Ein schwerer Unfall, bei dem ein 84-jähriger Autofahrer ums Leben kam, ereignete sich am Dienstagnachmittag in Althütte (Rems-Murr-Kreis). Nach Informationen der Polizei gelangte ein 66-jähriger Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in dem Ort auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto des 84-Jährigen zusammenstieß.

Gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt

Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurde er direkt notärztlich versorgt, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfallverursacher knallt anschließend in Gartenmauer

Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall noch weiter und prallte schließlich mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer, touchierte danach noch ein weiteres Auto. Die Straße musste während Bergung und Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen.