Bei einem Unfall auf der A8 bei Wendlingen wurde ein Mann aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Insgesamt gab es vier Verletzte, darunter zwei Kinder.

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der A8 bei Wenlingen (Kreis Esslingen) war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizei dem SWR auf Nachfrage mitteilte, prallte ein Pkw gegen eine Leitplanke, drehte sich daraufhin über die Fahrbahn und prallte auch noch gegen die gegenüberliegende Leitplanke.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Eine mit im Auto sitzende Frau und zwei Kinder wurden ebenfalls verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Unfallursache ist bislang noch unklar.

A8 Richtung München stundenlang gesperrt

Der Unfall wurde der Polizei am Samstag gegen 16:15 Uhr gemeldet. Laut einem Polizeisprecher waren mehrere Rettungswagen und zwei Helikopter im Einsatz. Die A8 in Richtung München war für den Rettungseinsatz zwischen Esslingen und Wendlingen stundenlang gesperrt und sollte am Abend gegen 19:30 Uhr wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.