Unfall A8: Verursacher flüchtet von Autobahn

Die A8 in Richtung Stuttgart ist bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) am Montagabend gesperrt worden. Nach einem Unfall standen laut Polizei drei Fahrzeuge verteilte über alle drei Fahrspuren auf der A8. Darunter auch ein Sprinter, der ungebremst in ein Stauende gefahren sein soll. Als die Einsatzkräfte zur Unfallstelle kommen ist der Fahrer des Sprinters jedoch längst verschwunden.