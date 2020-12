Auf der A8 in Richtung München ist es am Mittwochabend zu einem Unfall mit einem Krankentransporter gekommen, der ein Spenderorgan nach Tübingen bringen sollte. Laut Polizei war der Fahrer des Krankentransporters mit dem Heck eines vorausfahrenden Autos kollidiert - dieser wollte zuvor nach rechts ausweichen, hatte dann aber stark gebremst. In der Folge entstand ein weiterer Auffahrunfall mit einem weiteren Pkw. Die Autobahn musstw die für die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Ein Streifenwagen übernahm an der Unfallstelle das Spenderorgan, transportierte es einem Ersatzfahrzeug entgegen und konnte es im Bereich Böblingen dann übergeben.