A8: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der 28-Jährige war am Dienstagmorgen in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dann wechselte ein Laster die Spur. Der Unfall endete tödlich.

Der Motorradfahrer fuhr nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Als ein Laster von der mittleren Spur auf die linke Spur wechseln wollte, fuhr der 28-Jährige mit seinem Motorrad in den Transporter.

Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Lasterfahrer wurde nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Gutachter beauftragt, um gemeinsam mit der Polizei den genauen Unfallhergang aufzuklären. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe Kirchheim-Teck/Ost.

Autobahn war gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Arbeiten des Gutachters war die Autobahn bis zum Nachmittag komplett gesperrt. Das Polizeipräsidium Ulm rief anlässlich des Unfalls alle Verkehrsteilnehmer zu Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht auf.