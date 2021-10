A8: Kleinbus kracht gegen Baustellenabsicherung

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 ist am späten Montagabend ein Kleintransporter in eine Baustellenabsicherung gekracht. Dabei wurde ein Autoinsasse schwer verletzt. Der Transporter mit insgesamt zehn Personen war in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen übersah der Fahrer offenbar eine sogenannte Baustellen-Vorabsicherung, ein LKW mit Anhänger und einer Absperrwand. Der Transporter habe noch ein anderes Fahrzeug berührt und sei dann in die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Ein Insasse des Fahrzeugs sei dabei schwer und sieben weitere leicht verletzt worden. Die Autobahn in Richtung München musste zeitweise gesperrt werden.