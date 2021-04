per Mail teilen

Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Aichelberg (Kreis Göppingen) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 45 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto fast ungebremst auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. Als er den Lastwagen vor sich erkannte, wollte er noch ausweichen, prallte aber mit der rechten Autoseite gegen den Lastwagen. Der 60 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den Mann, der Rettungsdienst brachte ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.