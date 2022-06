Drei Männer werden bei Autounfällen schwer verletzt

Bei Verkehrsunfällen im Kreis Böblingen sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Auf einer Landstraße bei Magstadt stieß ein 27-Jähriger Fahrer mit dem Auto eines 40-Jährigen zusammen. Er sei mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei. Kurze darauf kam es auch in Gäufelden zu einem Unfall. Ein 58-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Später habe sich herausgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besessen habe, so die Polizei.