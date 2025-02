Im Kreis Ludwigsburg durchlöchert laut Polizei ein Unbekannter Fahrzeuge. In zwei Fällen seien Autos mit einem Akku-Bohrer attackiert worden.

Ein Unbekannter beschädigt Autos und bohrt Löcher in die Fahrzeuge - vermutlich mit einem Akku-Bohrer. Das teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. In den vergangenen Wochen hätte demnach ein bislang unbekannter Täter zunächst ein Auto, das im Innenhof eines Autohändlers in Murr (Kreis Ludwigsburg) abgestellt war, beschädigt. Der Täter soll mehrere Löcher in die Seitenverkleidung gebohrt haben. Alleine dabei sei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Weiterer Fall von Löchern im Fahrzeug

Laut Polizei wurden dieselben Beschädigungen am Montag erneut an einem weiteren Fahrzeug und am daran angehängten Anhänger festgestellt, die beide ebenfalls im Innenhof des Autohändlers abgestellt waren. Der Täter bohrte jeweils mehr als zehn Löcher in die Fahrzeuge. Diesmal entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.