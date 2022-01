Über den Jahreswechsel sind vermutlich mehrere unbekannte Täter in die Sonnenberghalle in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) eingedrungen. Dort richteten sie durch Verwüstungen einen Schaden von rund 10.000 Euro an. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Sporthalle unter anderem sanitäre Anlagen und Schränke mit Sportgeräten beschädigt. Außerdem verstopften die Täter Abflussrohre mit Papierhandtüchern. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben zahlreiche Spuren sichern.