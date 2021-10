Unbekannter wird von sechs Männern angegriffen

Ein junger Mann ist am Samstagabend in einem Fastfood-Restaurant von sechs Männern attackiert worden. Der Unbekannte sei in das Lokal in Ludwigsburg gelaufen, um sich dort zu verstecken, berichtete die Polizei am Sonntag. Wenig später rannten sechs Männer in das Restaurant. Einer von ihnen ging laut Polizei mit einem Baseballschläger auf den Mann los, zwei weitere setzten Reizsprays gegen ihn ein. Der Mann wehrte sich zunächst mit einem Stuhl und flüchtete danach. Die Angreifer verließen das Lokal ebenfalls. Während des Angriffs befanden sich sowohl Mitarbeiter als auch Gäste in dem Schnellrestaurant. Einige von ihnen erlitten aufgrund des Sprays eine Reizung der Atemwege. Eine Angestellte musste ambulant behandelt werden. Die Polizei fahndet nach den Männern.