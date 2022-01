Viele unangemeldete Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Tausende Menschen haben am Montagabend auch in der Region Stuttgart wieder gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen demonstriert. Schwerpunkte der unangemeldeten Versammlungen waren die Kreise Ludwigsburg und Böblingen. Insgesamt etwa 40 Versammlungen mit schätzungsweise 7.000 Teilnehmenden registrierte das Polizeipräsidium Ludwigsburg in beiden Landkreisen. Die größten Aktionen gab es demnach in Ludwigsburg und Vaihingen/Enz. Die Polizei verzeichnete nur kleinere Verstöße gegen Auflagen. Auch im Kreis Esslingen gab es zahlreiche unangemeldete Proteste, teils aber nur mit etwas mehr als einem Dutzend Teilnehmenden, wie in Dettingen/Teck, so die Polizei. In Backnang (Rems-Murr-Kreis) wurden 700 Teilnehmende gezählt.