Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem unangekündigten Streik im regionalen Busverkehr in Waiblingen aufgerufen. Betroffen ist nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart VVS die Firma OVR. Einzelne Fahrten würden ausfallen, so der VVS. Derzeit vor allem auf der Linie 207 Waiblingen-Korb-Fellbach. Weil der Streik nicht angekündigt war, werden die ausfallenden Fahrten weiterhin in der elektronischen Fahrplanauskunft angezeigt. Der Busbetreiber OVR bittet die Fahrgäste, sich auf Einschränkungen bei den betroffenen Linien einzurichten. Die S-Bahn fährt am Freitag nach dem zweitägigen Streik wieder normal - mit den bereits bekannten Einschränkungen durch die Bauarbeiten an der Stammstrecke. Der Busverkehr in anderen Landkreisen sowie die Bahnen der SSB fahren ebenfalls normal.