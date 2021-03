per Mail teilen

Die Deutsche Umwelthilfe hat im Zusammenhang mit zumindest punktuell weiter zu hohen Stickoxid-Grenzwerten in Stuttgart erneut ein Zwangsgeld von 25.000 Euro gegen das Land Baden-Württemberg beantragt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigte am Freitag auf Anfrage, ein solcher Antrag sei eingegangen. Im Kern wirft die Umweltschutzorganisation der grün-schwarzen Landesregierung vor, zu lasche Diesel-Fahrverbote für die Landeshauptstadt verhängt zu haben und bei ihrer Kommunikation obendrein einzelne Messergebnisse für Stickstoffdioxid, die über den Grenzwerten lägen, außen vor zu lassen. Das Verkehrsministerium wies diese Vorwürfe im Grundsatz zurück. Man sei auf einem guten Weg und habe nicht einzelne Messstationen, sondern "die Luftschadstoffbelastung als Ganzes" im Blick, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. Hintergrund der Debatte ist, ob die zurzeit in Stuttgart geltenden Diesel-Fahrverbote ausreichend sind oder ausgeweitet werden müssen.