Im Zuge der Vorbereitungen für den Ausbau der A81 bei Böblingen und Sindelfingen gibt es am Wochenende Einschränkungen für Autofahrer.

Von Samstag bis Sonntag wird die Sindelfinger Straße in Böblingen voll gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten im Zuge des Neubaus der Rankbachbrücke über die A81. Eine neue Verkehrsführung ist hier zwar schon seit Monaten eingerichtet, witterungsbedingt konnten die Fahrbahnmarkierungen aber nur provisorisch angebracht werden. Das wird jetzt in der Ferienzeit nachgeholt und mit einer Sanierung eines Fahrbahnstückes kombiniert. Dazu sind weiträumige Umleitungen in Böblingen-Ost und Sindelfingen für den Auto- und Busverkehr an beiden Tagen ausgeschildert.