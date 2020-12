per Mail teilen

Ein LKW hat in der Ortsdurchfahrt von Ohmden (Kreis Esslingen) in einer scharfen Kurve die Kontrolle verloren und stürzte um. Dem Fahrer geht es gut, nicht aber seinem Laster. Der ist kaputt und hat die Hauptstraße kurzfristig in einen Strand verwandelt. Einige Tonnen Sand müssen weggeräumt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro.