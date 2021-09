Studie: Umfragen haben nur geringen Einfluss auf die Wahl

Laut einer Stuttgarter Studie lässt sich ein Großteil der Wählerinnen und Wähler nicht von Umfrageergebnissen beeinflussen. Allerdings seien Umfragen für taktische Wähler wichtig, so die Universität Hohenheim. Nach Annahme des sogenannten Fallbeileffekts wählt ein Wähler eine Partei nur dann, wenn diese auch Chancen hat, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen und damit in den Bundestag einzuziehen. In diesem Jahr dürfte die Gruppe der taktischen Wählerinnen und Wähler bei dieser Wahl größer sein als sonst, teilte Studienleiter Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim mit. Zwischen 1980 und 2017 habe sich die Berichterstattung über Umfragen verzehnfacht, so der Kommunikationswissenschaftler. Diese Ergebnisse sollten aber stärker interpretiert werden. Umfragen seien nur Momentaufnahmen.