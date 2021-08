Weder Annalena Baerbock noch Olaf Scholz oder Armin Laschet können die Wähler begeistern. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Uni Hohenheim mit dem Sozialforschungsinstitut Forsa.

Nur 35 Prozent der Wählerschaft schreiben den Spitzenkandidaten positive Eigenschaften zu. Auch die Arbeit der Parteien begeistert der Umfrage zufolge nur wenig. Bei der CDU hielten sich die positiven und negativen Bewertungen mit jeweils 20 Prozent die Waage. Bei allen anderen Parteien gebe es mehr negative als positive Bewertungen. Mit Abstand am schlechtesten schneide dabei die Arbeit der AfD ab.

Allerdings würden Männer die Arbeit der AfD und der FDP positiver beurteilen als Frauen. Frauen wiederum bewerteten die Arbeit der Grünen positiver als Männer, so die Forscher um den Kommunikationswissenschaftler Professor Frank Brettschneider.

Informationsquellen unterscheiden sich nach Altersgruppen

Über die Bundestagswahl informieren sich die Befragten dabei am häufigsten über das Fernsehen, das Radio und auf Webseiten. Es folgen Gespräche und Tageszeitungen. Am seltensten nutzen sie Social Media, so die Umfrage. Dies unterscheide sich jedoch deutlich in den Altersgruppen. Während ältere Menschen mehr die klassischen Medien nutzten, seien es bei den 18- bis 29-Jährigen häufiger Webseiten, Social Media und Gespräche.

Auch die Parteineigung spiele eine wichtige Rolle. Unterstützer der Union und der SPD informierten sich vor allem über das Fernsehen. Die AfD-Anhängerschaft ist dagegen überdurchschnittlich oft auf YouTube, Facebook und WhatsApp unterwegs. Viele AfD-Anhänger lebten "in ihrem eigenen Informations-Kosmos, der wenig mit der Welt der anderen Wähler-Gruppen zu tun hat", so Brettschneider.

Forschungsprojekt untersucht Kommunikation zwischen Parteien und Wählern

Die Experten der Universität Hohenheim begleiten den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September mit einem groß angelegten Forschungsprojekt, bei dem sie gemeinsam mit dem Institut Forsa in mehreren Wellen die Bevölkerung befragen. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Kommunikation zwischen Parteien und Wählern. Die am Montag veröffentlichten Ergebnisse basieren auf der ersten Befragungswelle. An dieser nahmen der Hochschule zufolge vom 16. Juli bis zum 1. August bundesweit rund 20.100 Wahlberechtigte teil.