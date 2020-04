Der Fernseh-Journalist und Nahost-Experte Ulrich Kienzle ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Kienzle wurde 1936 in Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) geboren.

Ulrich Kienzle © SWR/WDR/Max Kohr SWR Max Kohr

Ulrich Kienzle leitete unter anderem die Hauptredaktion Außenpolitik des ZDF in Mainz. Bekannt wurde er vor allem in den 1990er Jahren als Moderator des ZDF-Politikmagazins "Frontal", in dem er sich regelmäßig verbal mit seinem Co-Moderator Bodo Hauser duellierte. Bekannt sind auch seine humoristischen Bücher über seine Heimat mit Titeln wie: "Wo kommsch du alds Arschloch her? Die Erfindung der Schwaben".

SWR-Intendant Kai Gniffke nannte Kienzle ein "markantes journalistisches Gesicht". Beim damaligen SDR habe er in den späten 1960er Jahren den Magazincharakter der "Abendschau" mit seiner unverwechselbaren Handschrift maßgeblich geprägt und Leichtigkeit mit fundiertem Journalismus verbunden.

Dreyer: "Großer Journalist und Nahostexperte"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigte Kienzle als hervorragenden Journalisten und großen Kenner des Nahen Ostens. "Seine Expertise war vielfach gefragt aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen vor Ort", so Dreyer weiter.

Karrierestart beim SDR

Geboren wurde Kienzle am 9. Mai 1936 in Neckargröningen bei Ludwigsburg. Seine Karriere als Journalist startete er in den 1960er Jahren beim Süddeutschen Rundfunk (SDR). Kienzle starb am Donnerstag in Wiesbaden.